美國抗疫踏入一周年 染疫者多達2400萬人

【KTSF 江良慧報導】

一年前的周四，美國宣布有首名病人確診新型肺炎，患者在華盛頓州，是一個30多歲男人，剛從中國武漢回來，一年後美國的確診患者有多達2400萬。

2020年1月，在西雅圖外圍的Providence分區醫院，George Diaz醫生即將會成為全美國第一個醫治新型肺炎病人的醫生。

他和他的團隊一直有做災難演習，預期最壞的情況發生。

要記住，雖然中國官方當時表示不確定新型肺炎病毒能否人傳人，但大家同時卻看到這些難以置信和有些可怕的興建方艙醫院的畫面。

對，大家知道它要來了，但大家尚未看見，也感覺不到它的威力，說服不了大眾要躲起來找掩護。

華盛頓州州長Jay Inslee說：「1月20日 樣本獲CDC確認。」

現在看到的是全美第一名確診新型肺炎的病人，他當時經由特別的擔架床運送到一間隔離病房，醫院要透過機械人和他溝通。

Diaz醫生說：「在大約第5天他開始需要氧氣，他越來越氣喘，他說呼吸更困難，我們替他做肺部X光，看到發展成為肺炎。」

他在兩星期後出院，到了2月26日，美國通報的病例只有15宗。

之後特朗普總統嘗試向國民派定心丸，說這15宗在幾天內就會減少至近乎0，並表示美國已準備好抗疫，但其實並沒有準備好，亦遠遠不夠。

病例最終也沒清零，在一年後，美國累計有超過2400萬宗，是全球疫情最嚴重的國家。

3月1日，CDC證實的病例全美有32宗，不過根據其他的預測，其實當時全國可能已經有超過2.8萬個案。

在看到安老院疫情爆發和東北部病例激增前，美國一些警告都沒有，醫院開始不勝負荷，連最基本的個人保護設備都短缺。

當醫護人員懇求要多些口罩的同時，很多人就拒絕戴口罩。

3月16日，在首名病人確診後接近兩個月，國內開始有更多人感到擔心，決定進一步收緊指引，把感染降低。

而與此同時，有人就主張個人自由比防護穩定更重要。

美國沒有及早休市停課，也停得不夠長久，有研究發現，只要早兩星期休市停課，美國可以避免84%的死亡。

在抗疫路上幾乎每一步都是政治凌駕科學，導致一些最差和最危險的理論得以產生。

特朗普當時更說：「我看到消毒劑，一分鐘殺死病毒，一分鐘，我們可否有什麼類似方法注射進體內行嗎？」

6月，國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說：「我們現在每天約4萬多宗新症，若上升到每天10萬我也不意外，若不能扭轉這個。」

當時聽來像末日預言，但自從12月以來，美國每天平均有超過20萬宗新症。

隨著天氣轉冷，大家都回歸室內，抗疫疲勞，加上多個月沒有和家人朋友會面，至少700萬人在假日期間乘坐飛機外遊。

如今全國各地醫院都不勝負荷，類似紐約在春季時的情況。

像佛蒙特的州分，或者是華盛頓州，他們重開得更小心，而且倚重科學，所以他們的人均死亡率是全國最低之一，但像南達科他這些公開否定科學，從不強制戴口罩，有容許群組的州分，就有最高的人均感染率，住院和死亡率。

美國第一宗確診的一週年，也是新總統上場，但也不能夠不慶祝，病毒不會理會是否有慶典，而是會繼續蔓延。

CDC就預計到下月13日，美國的染疫死亡人數會增加至50萬，之後也會陸續有來，當中大部分人現在尚未受感染，很多人可能以為疫情已完結，所以放鬆戒備，但其實疫情還未過去，在爆發一年後，疫情仍未受控。

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