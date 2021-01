美國抗疫踏入一周年 染疫者多達2400萬人

【KTSF 江良慧報導】

一年前的周四,美國宣布有首名病人確診新型肺炎,患者在華盛頓州,是一個30多歲男人,剛從中國武漢回來,一年後美國的確診患者有多達2400萬。

2020年1月,在西雅圖外圍的Providence分區醫院,George Diaz醫生即將會成為全美國第一個醫治新型肺炎病人的醫生。

他和他的團隊一直有做災難演習,預期最壞的情況發生。

要記住,雖然中國官方當時表示不確定新型肺炎病毒能否人傳人,但大家同時卻看到這些難以置信和有些可怕的興建方艙醫院的畫面。

對,大家知道它要來了,但大家尚未看見,也感覺不到它的威力,說服不了大眾要躲起來找掩護。

華盛頓州州長Jay Inslee說:「1月20日 樣本獲CDC確認。」

現在看到的是全美第一名確診新型肺炎的病人,他當時經由特別的擔架床運送到一間隔離病房,醫院要透過機械人和他溝通。

Diaz醫生說:「在大約第5天他開始需要氧氣,他越來越氣喘,他說呼吸更困難,我們替他做肺部X光,看到發展成為肺炎。」

他在兩星期後出院,到了2月26日,美國通報的病例只有15宗。

之後特朗普總統嘗試向國民派定心丸,說這15宗在幾天內就會減少至近乎0,並表示美國已準備好抗疫,但其實並沒有準備好,亦遠遠不夠。

病例最終也沒清零,在一年後,美國累計有超過2400萬宗,是全球疫情最嚴重的國家。

3月1日,CDC證實的病例全美有32宗,不過根據其他的預測,其實當時全國可能已經有超過2.8萬個案。

在看到安老院疫情爆發和東北部病例激增前,美國一些警告都沒有,醫院開始不勝負荷,連最基本的個人保護設備都短缺。

當醫護人員懇求要多些口罩的同時,很多人就拒絕戴口罩。

3月16日,在首名病人確診後接近兩個月,國內開始有更多人感到擔心,決定進一步收緊指引,把感染降低。

而與此同時,有人就主張個人自由比防護穩定更重要。

美國沒有及早休市停課,也停得不夠長久,有研究發現,只要早兩星期休市停課,美國可以避免84%的死亡。

在抗疫路上幾乎每一步都是政治凌駕科學,導致一些最差和最危險的理論得以產生。

特朗普當時更說:「我看到消毒劑,一分鐘殺死病毒,一分鐘,我們可否有什麼類似方法注射進體內行嗎?」

6月,國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「我們現在每天約4萬多宗新症,若上升到每天10萬我也不意外,若不能扭轉這個。」

當時聽來像末日預言,但自從12月以來,美國每天平均有超過20萬宗新症。

隨著天氣轉冷,大家都回歸室內,抗疫疲勞,加上多個月沒有和家人朋友會面,至少700萬人在假日期間乘坐飛機外遊。

如今全國各地醫院都不勝負荷,類似紐約在春季時的情況。

像佛蒙特的州分,或者是華盛頓州,他們重開得更小心,而且倚重科學,所以他們的人均死亡率是全國最低之一,但像南達科他這些公開否定科學,從不強制戴口罩,有容許群組的州分,就有最高的人均感染率,住院和死亡率。

美國第一宗確診的一週年,也是新總統上場,但也不能夠不慶祝,病毒不會理會是否有慶典,而是會繼續蔓延。

CDC就預計到下月13日,美國的染疫死亡人數會增加至50萬,之後也會陸續有來,當中大部分人現在尚未受感染,很多人可能以為疫情已完結,所以放鬆戒備,但其實疫情還未過去,在爆發一年後,疫情仍未受控。

