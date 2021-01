美國確診新症有下降趨勢 專家憂變種病毒再令疫症惡化

【KTSF 江良慧報導】

美國各地新型肺炎新症近期有穩定下降趨勢,住院人數也持續下降,不過衛生官員就越來越擔心快速傳播的變種病毒,可能會導致新病例激增,疫苗的分發會趕不上。

美國的死亡人數已經上升至超過41.1萬,單在周四也有接近4千人不治,全國各地新症上星期平均下降超過兩成。

但維珍尼亞州的病例卻不跌反升,而且增幅接近兩成,全國整體住院人數也在下降。

密歇根州醫療行政官Joneigh Khaldun說︰「目前州內只有不夠一成病床,是新型肺炎病人在使用。」

不過,加州的疫情仍然嚴重,深切治療部護士Melody Nungaray-Ortiz說︰「就在你開始處理一個形勢,理清情況時,另一個緊急狀況很快又出現。」

在加州可用的ICU床位數目已減至歷來最少,在重災區洛杉磯一些高危地區,甚至出現警告牌。

洛杉磯市議員Gil Cedillo發言人Luis Gonzalez說︰「我們令其盡量有力和多色彩。」

與此同時,CDC有關疫苗的指引就引起混亂,最新指引是,第一劑和第二劑疫苗可以相隔最多6星期。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci最先說︰「你是在冒險。」不過Fauci醫生在稍後就改口收回自己的說話。

Fauci說︰「有時候,在壓力下的情況,很難做到準時,所以我們意思是,你應該可以在6星期後再打針,我和CDC之間完全沒有不同意。」

但很多合資格的美國人,卻還是未打第一劑疫苗,有最新調查指出,每十人當中,就有6人表示不知道去何處或何時可以接種疫苗。

最常見的問題是疫苗不夠,一些專家就關注在海外引起病例急升的病毒變種,擔心稍後美國也會因此出現另一波的病例急升。

公共衛生專家表示,目前情況就像接種疫苗和病毒新變種的競賽,要看哪一方勝出,才可以知道美國的疫情是否已到頂點,並開始走下坡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。