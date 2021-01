【KTSF】

國會眾議院對特朗普總統的彈劾議案將於下星期一正式提交參議院審議,然後在2月8日那個星期展開彈劾審訊。

參議院多數黨領袖民主黨籍的舒默周五表示,參議院將於2月8日的星期展開對特朗普的彈劾審訊,在這段期間,眾議院處理彈劾案的經理,以及彈劾案的辯方律師,將有時間去草擬各自的法律理據,然後雙方在參議院作出陳述。

根據舒默和參議院共和黨領袖麥康尼達成的協議,彈劾案條文下星期一宣讀,參議員跟著在星期二宣誓,然後正式的傳票就會簽發給特朗普。

特朗普在2月2日之前要作出回應,而彈劾審訊最快在2月9日展開。

