中半島Daly City Safeway超市一名女顧客,因為不肯戴口罩而與一名店員發生衝突,期間女顧客更一度拿出並揮舞一把小刀。

警方表示,1月11號星期一傍晚,一個沒有戴口罩的女人在Westlake購物中心的Safeway超市自助結帳的地方打尖,當時一名店員阻止她,並叫她要戴上口罩。

警方表示,該女顧客非但不聽從,還向店員吐口水,和投擲一包香口膠,然後逃走。

當女顧客走向自己的汽車時,她向著追趕她的幾個超市職員揮舞一把小刀,叫所有人不要跟著她,警方正在調查案件。

