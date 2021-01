【KTSF】

Pfizer和BioNTech藥廠公佈進一步的實驗數據顯示,他們合作研發的新型肺炎疫苗,似乎能夠對付英國發現的變種病毒株B117。

這項令人鼓舞的數據,來自一項對參與疫苗試驗的志願者的血液分析,針對一種模仿新冠狀病毒的人工合成病毒,當中含有十個同英國變種病毒株的變異。

研究結果還有待同儕查證,一旦通過,意味著不必重新研疫苗。

