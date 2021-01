Mountain View社區中心開放為大型疫苗接種場地

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣佈,Mountain View社區中心即日起開放成為該縣第三個大型新型肺炎疫苗接種場地,而該地點目前只接受有預約的疫苗接種。

Santa Clara縣衛生官員表示,從12月中至今已經接種過6萬劑新型肺炎疫苗,其中5萬是第一針,1萬是第二針,而加快疫苗接種速度,將有助於減緩病毒傳播,及減輕醫療系統的壓力,而增加接種站是方便民眾接種的重要一步。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月(Anne Chang)說︰「在山景城設立疫苗站,主要是為了能夠服務更多在Santa Clara縣北邊生活和工作的民眾,目前這個疫苗站只接受預約,每個工作天最多能夠提供一千劑的疫苗注射。」

Mountain View社區中心的地址是South Rengstorff Ave 201號,開放時間是週一至週五上午8點半到下午5點,預約網站是http://sccfreevax.org,衛生官員表示,如果現階段疫苗數量不足,有些預約也可能會被消,因此該縣目前仍未開放給65歲或以上長者接種疫苗。

Santa Clara縣議員Joe Simitian說︰「我的最佳估計是,在2月中到2月下旬之間,我們會看到65歲或以上的大量人數在系統中。」

衛生官員還提醒,不論民眾是否已接種疫苗,仍需遵守防疫指引,減少病毒傳播,以及減輕醫療系統的壓力。

張繼月說︰「這些措施包括盡量待在家中,出門的時候戴口罩,限制跟同住一起以外的家人朋友互動,和他人保持至少6英尺的身體距離,並且經常洗手。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。