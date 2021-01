奧克蘭鬼船倉庫36死大火 被告承認36項誤殺罪

【KTSF】

2016年底在奧克蘭(屋崙)一倉庫發生的致命大火,租用倉庫的Derick Almena周五承認36項誤殺罪名,有可能面臨12年刑期,該場大火共造成36人死亡。

事發的倉庫名為鬼船,位於31大街1300號路段,2016年12月2日晚舉行音樂派對期間意外起火,36人無法及時逃生遇難。

Almena現年50歲,在首次審訊中,陪審團因為無法達成一致裁決,審訊宣告流審。

Almena自2017年起一直被拘押,由於疫情關係,他獲准交保15萬元在家候審。

他這次認罪,代表他不會再面臨審訊,並估計會被判監12年,但由於被捕後他已被拘押近3年,加上拘留期間行為良好,有可能無須再返回監獄服刑。

判刑聆訊定於3月8日舉行。

