奧克蘭鬼船倉庫36死大火 被告承認36項誤殺罪

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2016年底在奧克蘭（屋崙）一倉庫發生的致命大火，租用倉庫的Derick Almena周五承認36項誤殺罪名，有可能面臨12年刑期，該場大火共造成36人死亡。

事發的倉庫名為鬼船，位於31大街1300號路段，2016年12月2日晚舉行音樂派對期間意外起火，36人無法及時逃生遇難。

Almena現年50歲，在首次審訊中，陪審團因為無法達成一致裁決，審訊宣告流審。

Almena自2017年起一直被拘押，由於疫情關係，他獲准交保15萬元在家候審。

他這次認罪，代表他不會再面臨審訊，並估計會被判監12年，但由於被捕後他已被拘押近3年，加上拘留期間行為良好，有可能無須再返回監獄服刑。

判刑聆訊定於3月8日舉行。

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