舊金山Lowell高中網上平台有人發表種族歧視言論

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Lowell高中一節讓學生表達對於種族問題意見的課堂上,有人突然在網上平台發表種族歧視的言論,以及色情的圖像,舊金山教育委員會主席表示,Lowell高中一直存在歧視非洲裔的問題,不能再容許這所學校成為「滋生種族主義的溫床」。

舊金山聯合校區表示,星期三下午,一個讓學生分享種族問題意見、叫做Padlet的網上平台被人黑侵,出現種族歧視和反猶太人的誹謗訊息以及色情的圖像,校方立刻停用Padlet,並通知校區的科技部門,校區正在調查事件,並通知所有學生和家長。

有校內非洲裔學生表示,經常受到別人歧視,學生Shavonne Hines-Foster說︰「人們用N字(黑奴)叫我,是一種冒犯,又問我為何在這裡,你不應該在Lowell,又有人用圖像把我和大猩猩相比,在這學校許多問題都詐作不知。」

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez發表聲明指出,這件事並非單一事件,而校區必須對付更深層的種族問題,Lopez舉例表示,早在2016年,Lowell一群學生罷課抗議,校方沒有好好處理有人在校園內張貼種族歧視圖像的問題。

另外,去年秋季學年,一名非洲裔學生領袖在教委會發表對於收生政策意見時被人喝止,之後更收到網上恐嚇和充滿仇視的言論。

Lowell高中是少數根據學生成績而錄取學生的公立學校,教委會較早前決定2021學年因疫情關係,Lowell高中將暫時改為用抽籤方式收生,今次黑侵事件之後,教委會主席在聲明中特別指出,校區必須正視所有學校之中歧視非洲裔的問題,特別是那些採用有條件地選擇錄取學生的學校,並強調這些學校不能再成為「滋生種族主義的溫床」。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。