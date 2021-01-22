舊金山Lowell高中網上平台有人發表種族歧視言論

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Lowell高中一節讓學生表達對於種族問題意見的課堂上，有人突然在網上平台發表種族歧視的言論，以及色情的圖像，舊金山教育委員會主席表示，Lowell高中一直存在歧視非洲裔的問題，不能再容許這所學校成為「滋生種族主義的溫床」。

舊金山聯合校區表示，星期三下午，一個讓學生分享種族問題意見、叫做Padlet的網上平台被人黑侵，出現種族歧視和反猶太人的誹謗訊息以及色情的圖像，校方立刻停用Padlet，並通知校區的科技部門，校區正在調查事件，並通知所有學生和家長。

有校內非洲裔學生表示，經常受到別人歧視，學生Shavonne Hines-Foster說︰「人們用N字（黑奴）叫我，是一種冒犯，又問我為何在這裡，你不應該在Lowell，又有人用圖像把我和大猩猩相比，在這學校許多問題都詐作不知。」

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez發表聲明指出，這件事並非單一事件，而校區必須對付更深層的種族問題，Lopez舉例表示，早在2016年，Lowell一群學生罷課抗議，校方沒有好好處理有人在校園內張貼種族歧視圖像的問題。

另外，去年秋季學年，一名非洲裔學生領袖在教委會發表對於收生政策意見時被人喝止，之後更收到網上恐嚇和充滿仇視的言論。

Lowell高中是少數根據學生成績而錄取學生的公立學校，教委會較早前決定2021學年因疫情關係，Lowell高中將暫時改為用抽籤方式收生，今次黑侵事件之後，教委會主席在聲明中特別指出，校區必須正視所有學校之中歧視非洲裔的問題，特別是那些採用有條件地選擇錄取學生的學校，並強調這些學校不能再成為「滋生種族主義的溫床」。

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