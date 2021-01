專訪Dublin市首位華裔市議員胡欣（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

來自中國大陸的第一代移民胡欣(Sherry Hu)於12月中宣誓就職,成為東灣Dublin市首位華裔市議員。

去年12月15日,胡欣正式成為Dublin市首位民選華裔市議員,胡欣畢業於中國湖南大學建築工程專業,之後又取得天津大學碩士學位,同時她還選擇了第二專業,學習世界經濟和管理,2000年到美國內布拉斯加大學林肯分校攻讀博士學位,2009年因為工作緣故全家搬到灣區,她現在是教育組織Beyond Academy的執行長,說道為甚麼會參政,她認為與自己熱情的性格有關。

胡欣說︰「我比較喜歡能幫助別人的時候,就幫助別人,我是這麼一個性格,由於這個原因,比如說以前我們在專業上,比如說中美節能委員會、科技委員會等各個方面,中美也好,和我自己學術方面的,我都會參與進去,我也是很多協會的創始人,或者是委員。」

胡欣說,自己在參與的過程中,也學到了很多東西,做了一些有意義的事情,期間她發現,華人對社會上的各種活動參與力度仍不夠,可能與自己是第一代移民背景有關,英文程度不夠好,其次是對美國或其他族裔文化也不太了解,想參與也有一定困難,不過她認為,當地的華裔社區應該有人參與市政的規劃,否則會被更加邊緣化。

胡欣說︰「為甚麼會這麼說,特別是我們在加州,我們感覺得到,各種各樣的政策也好,方向也好,思路也好,如果我們不參與進去,不去把我們的價值觀去講出來給大家聽,去影響這個社會,制定的政策和發展,那我們這一代人,我們的後代都會受到影響。」

她說 Dublin人口大約有7萬,其中華裔約佔4分之1,如果加上印度裔,亞裔人口超過一半,而Dublin市議會從來沒有華人參與,即使在Tri-Valley三谷地區的5個城市,也沒有華人進入市議會,因此令華人參政的需求更加明顯。

胡欣說︰「其實我就是拋磚引玉,我希望我參與這些事情,能夠鼓勵更多華人,特別是很多比我可能更熟悉美國的文化、政治、語言能力更好,我希望大家都站起來去做這件事情。」

胡欣建議有興趣參政的人,可以多參與社區活動,例如家長可以參加校區活動,做義工,擔任屋主協會HOA的委員,或申請加入城市的一些委員會,不僅能了解情況,也能提高自己的能力。

上任後的胡欣首要任務之一,就是協助小商業紓困,她說華人商業較多的歐化廣場,許多餐廳只能做外賣,生意大受影響,在Hacienda Crossings商業區,有3分之1的商業都已關張。

胡欣說︰「經濟模式要改變,以前大家都是去商場購物,買衣服甚麼的,現在模式都走到了網上,這些大商場就沒有這個需求了,今後可能要改,改成辦公樓也好,改成需要的其他方面的建築設計也好,這就是我們要幫著把經濟,把這個商業做調整,做引導的地方。」

胡欣表示,市府已通過一項小商業紓困計劃,會發放100萬元補助,此外也會吸引更多公司落戶Dublin,可以為市府增加稅收,另外市府也將配合州府增建房屋,包括可負擔房屋。

