專訪Dublin市首位華裔市議員胡欣（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

來自中國大陸的第一代移民胡欣（Sherry Hu）於12月中宣誓就職，成為東灣Dublin市首位華裔市議員。

去年12月15日，胡欣正式成為Dublin市首位民選華裔市議員，胡欣畢業於中國湖南大學建築工程專業，之後又取得天津大學碩士學位，同時她還選擇了第二專業，學習世界經濟和管理，2000年到美國內布拉斯加大學林肯分校攻讀博士學位，2009年因為工作緣故全家搬到灣區，她現在是教育組織Beyond Academy的執行長，說道為甚麼會參政，她認為與自己熱情的性格有關。

胡欣說︰「我比較喜歡能幫助別人的時候，就幫助別人，我是這麼一個性格，由於這個原因，比如說以前我們在專業上，比如說中美節能委員會、科技委員會等各個方面，中美也好，和我自己學術方面的，我都會參與進去，我也是很多協會的創始人，或者是委員。」

胡欣說，自己在參與的過程中，也學到了很多東西，做了一些有意義的事情，期間她發現，華人對社會上的各種活動參與力度仍不夠，可能與自己是第一代移民背景有關，英文程度不夠好，其次是對美國或其他族裔文化也不太了解，想參與也有一定困難，不過她認為，當地的華裔社區應該有人參與市政的規劃，否則會被更加邊緣化。

胡欣說︰「為甚麼會這麼說，特別是我們在加州，我們感覺得到，各種各樣的政策也好，方向也好，思路也好，如果我們不參與進去，不去把我們的價值觀去講出來給大家聽，去影響這個社會，制定的政策和發展，那我們這一代人，我們的後代都會受到影響。」

她說 Dublin人口大約有7萬，其中華裔約佔4分之1，如果加上印度裔，亞裔人口超過一半，而Dublin市議會從來沒有華人參與，即使在Tri-Valley三谷地區的5個城市，也沒有華人進入市議會，因此令華人參政的需求更加明顯。

胡欣說︰「其實我就是拋磚引玉，我希望我參與這些事情，能夠鼓勵更多華人，特別是很多比我可能更熟悉美國的文化、政治、語言能力更好，我希望大家都站起來去做這件事情。」

胡欣建議有興趣參政的人，可以多參與社區活動，例如家長可以參加校區活動，做義工，擔任屋主協會HOA的委員，或申請加入城市的一些委員會，不僅能了解情況，也能提高自己的能力。

上任後的胡欣首要任務之一，就是協助小商業紓困，她說華人商業較多的歐化廣場，許多餐廳只能做外賣，生意大受影響，在Hacienda Crossings商業區，有3分之1的商業都已關張。

胡欣說︰「經濟模式要改變，以前大家都是去商場購物，買衣服甚麼的，現在模式都走到了網上，這些大商場就沒有這個需求了，今後可能要改，改成辦公樓也好，改成需要的其他方面的建築設計也好，這就是我們要幫著把經濟，把這個商業做調整，做引導的地方。」

胡欣表示，市府已通過一項小商業紓困計劃，會發放100萬元補助，此外也會吸引更多公司落戶Dublin，可以為市府增加稅收，另外市府也將配合州府增建房屋，包括可負擔房屋。

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