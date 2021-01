Contra Costa縣計劃到國慶日接種100萬劑新冠疫苗

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa縣周五也宣佈疫苗接種新目標,計劃到今年國慶日可以接種100萬劑新冠疫苗。

Contra Costa縣議會主席iane Burgis說︰「我非常激動地宣布Contra Costa縣,已制定目標,在7月4日之前提供100劑新型肺炎疫苗。」

Contra Costa縣官員表示,縣內的醫院以及藥房等合作夥伴都已準備好開始大規模接種工作,現在只等疫苗的供應量可以快速增加。

Contra Costa縣議會主席Diane Burgis說︰「到目前為止,Contra Costa縣已發放65,000劑疫苗,自12月15日至今,要細分這個數字,僅一個多月,我們已從零到每日接種大約5,800劑疫苗。」

縣府衛生官員提醒,雖然即將可以展開大規模疫苗接種工作,但是目前無論已經接種或是等待接種期間,民眾仍不能放鬆防疫。

當局公佈的最新數據顯示,該縣累計確診超過54,000宗,累計死亡484宗,目前仍有288名新型肺炎肺炎患者留醫,是自疫情以來第二高紀錄。

Conta Costa縣衛生局副局長Ori Tzvieli醫生說︰「我覺得情況會在好轉之前變更糟,我們仍處在案例上升最多的期間,例如上星期ICU病房的容量是自疫情以來最低的,截至周四上午,全縣只有2.3%的加護床位可用。」

衛生官員還透露,89%死於新型肺炎的患者都是60歲或以上長者,這也是為甚麼州府已經優先開放給65歲或以上長者接種疫苗,Contra Costa縣目前只接受有預約的疫苗接種。

有關該縣的新型肺炎疫情、疫苗數據以及預約網站,可以上縣府網站查詢:http://cchealth.org/coronavirus。

此外 民眾也可以致電預約,電話:1(833) 829-2626。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。