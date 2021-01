【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠Stockton街的Walgreens藥房發生偷竊和打人事件,涉嫌偷東西的匪徒打傷一名店員。

案發現場位於Stockton街夾Vallejo街的Walgreens藥房,案發時間是周三下午4點幾。

警方表示,當時一個女人在店內沒有戴口罩,男店員上前想解釋戴口罩的規定時,發現一個男人在偷東西,店員企圖阻止,卻被匪徒拳打面部,又被另一個匪徒從後面捉住。

警方表示,兩個匪徒以及沒有戴口罩的女人大約20歲,都是非洲裔,他們一起離開藥房,受傷的店員在現場接受治療。

警方呼籲市民提供案件線索,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。