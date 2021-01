舊金山市立大學大型疫苗接種場地正式啟用

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市立大學的大型接種疫苗場地周五正式啟用,有500名預約人士接種。

第一批接種人士周五等了大約一小時才入到場,民眾全程可以安坐車內,接種過程只需大約5分鐘。

周五至周日的開放時間是早上8點至下午4點,下周一會視乎疫苗供應量決定開放時間,現時仍只限合資格並預約了的人士接種,會場預料之後最多每日可為3千幾人接種。

市內另外兩個大型疫苗接種場所預料會在2月1號啟用,目標是在6月尾之前為全市90萬人接種疫苗,另外舊金山下星期將會接收到多一萬劑疫苗。

市長布里德表示,已經向州長紐森反映,舊金山仍然不夠疫苗,她周五也發推文指出,舊金山現時的病毒傳播率降至低於1,代表一名確診者平均傳染給不多於一名新患者,如果數字維持不變,有望舊金山可以重啟經濟,但是提醒大家必須繼續戴口罩和保持社交距離。

市府網站周五新增了疫苗接種人口數據,現時有3.1萬打了第一劑,佔總人口3.6%,7千幾人接種了第二劑。

另外,市民現在可以到市府網站登記預約,網址:https://sf.gov/get-notified-when-youre-eligible-covid-19-vaccine,一旦符合資格,你將收到由市府發出的短訊或電郵通知。

舊金山的7日平均確診率是4.3%,有234人住院,至於灣區醫院的ICU深切治療部可使用率是6.6%。

