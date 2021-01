加州確診人數持續下降 但死亡數字仍高企（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州周四新增19,000多宗確診,數字有持續下降的趨勢,累計近304萬宗,住院人數及確診率都有改善,唯一仍然高企的是死亡個案,過去一天多571人死亡。

加州過去24小時新增19,673宗確診,累計近304萬宗,從統計圖顯示,加州的每日新增個案開始呈下降的趨勢,過去兩星期的平均確診率是11%,而7天的平均確診率下降至9.3%。

現在約有19,500人住院,比前一日減少約400人,有近4,700人在深切治療部留醫,比前一日輕微減少。

唯一高企的仍然是死亡個案,加州周三多694人死亡,是歷來第二高的數字,周四再多571人死亡,單是過去兩星期,就有超過6,700人死亡,累計死亡人數是35,004宗。

灣區的情況亦差不多,疫情最嚴重的南灣,Santa Clara縣過去兩日分別新增約550宗確診,比起七天平均超過1,200宗有明顯的下降。

Santa Clara縣累計有94,905宗,現時有608人住院,由最高峰近700人慢慢回落,周三再多20人死亡,死亡人數累計達1129宗。

在舊金山(三藩市),連續兩天的新增確診維持在約180宗,7天平均個案由星期二的333宗,下降至現在的299宗,累計29,362宗確診,過去兩天多了14人死亡,累計274宗。

舊金山市長布里德宣布投放多600萬去資助一個名叫「Right to recover」的計劃,向市內一些有經濟困難的確診者提供一筆過1,285元的經濟援助。

市府早在去年7月份撥款450萬推出這個計劃,至今大約幫助約3,200名確診者,加上今次600萬,另外有40萬私捐款,計劃的撥款近1100萬。

灣區累計近35萬宗確診,有3,568人死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。