加州多個教育組織反對第三版「族裔研究模型課程」教材（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州教育部去年底公布第三版「族裔研究模型課程」(Ethnic Studies Model Curriculum)周四是接受公共評論的截止日期,加州有多個教育組織反對第三版的部分教材內容,認為內容太過偏激。

Educators for Excellence代表Lori Meyers說︰「我相信學校應該關注種族主義,我相信學生應認識國家歷史,包括種族主義和歧視問題,該課程模型具有很多優點,但該課程模型基於批判種族理論,該模型告訴教育者,批判種族理論是主要的教學法反而對學生有害。」

美國族裔問題嚴重,在公立學校教授族裔課程,已經是教育界的共識,但是教材內容卻引發爭議,日前加州平等權益聯盟召開視訊會議,邀請教育界人士一統討論第三版「族裔研究模型課程」,簡稱ESMC,與會人士認為,第三版內容比前兩版有改善,但對於其中一項內容採用批判性種族理論(Critical Race Theory)感到不安。

Alliance for Constructive Ethnic Studies代表Elina Kaplan說︰「在教材中列出的模範人物是有選擇的,他們持續選擇好戰分子,馬克思主義革命家,154位有色人種中的重要歷史人物,金博士和John Lewis沒上榜,因為他們被認為是過於被動和服從。」

<17:00 Berkeley Unified school district , 17:32 in this class , various group denounce boys , Caucasian, high AP achieve students all races, from this class, white kids may feel bad , this is so rampant and 說︰「柏克萊聯合學區在這堂課,不同團體譴責男童、白人、還有AP成績高的不同族裔學生,對這一節課,白人孩子感到難過,這太激烈,學區必須取消該課程。」

根據批判性種族理論框架,在種族和膚色基礎上,將學生分成受害者與壓迫者,並否定強調機會平等、擇優選擇和個人自由等美國傳統價值觀,還有宣揚主導暴力革命的模範,該模型課程大力推崇新馬克思主義者以及黑豹黨黨徒。

說︰「我開始在女兒的學校及課堂看到這個標記,我無語也無法相信。」

加州平等權益聯盟去年結合多個組織,聯手反對目前ESMC批判性種族理論的基調,希望阻止這類偏激的理論進入公立學校。

說︰「這樣的教材是小至三年級,加州孩子傳播和宣教激進的政治理念和世界觀,目的是用種族民族和性別等類別來分化對立學生,這樣是不光具備分裂和歧視的性質,更是會傷害孩子各方面發展。」

原本教授族裔研究是樁美意,但是內容卻採用類似中共文化大革命的階級鬥爭,讓教育界及家長都無法認同,他們希望能夠建立一個包容性積極的族裔研究課程,不要參雜政治議題,幫助孩子獨立學習和思考。

說︰「民族學教材必須是在一個信任和理解的基礎上來教我們孩子,怎樣認識和接觸到不同的文化,不同民族習慣風俗,來尊敬各個民族,各個種族之間的理解,而不是以批判的形式來教孩子,把各自對立起來,這是非常危險的。」

此外加州議會今年也將討論AB101提案,要求加州每個公立高中,包括特許學校,要將族裔學課作為高中畢業必選課程。

第三版內容課程,有關詳情民眾可以上http://cferfoundation.org查詢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。