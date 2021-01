拜登簽經濟紓困行政命令 推動共和黨人支持第三輪派錢

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周五繼續簽署行政命令,務求快速向低收入家庭和失業人士提供更多紓困救助,而白宮正積極遊說國會共和黨人支持1.9萬億元的疫情紓困方案,當中建議第三輪派錢每人1,400元。

拜登周五簽署的行政命令,包含1.9萬億元疫情紓困方案,當中包括大部份國民可以得到第三輪派錢,每人拿1,400元,延續發放失業金,幫助州和地方政府紓困,以及撥款推行全國的疫苗計劃等。

這個紓困方案的立法議程初期可能面對國會的阻滯,而民主黨人也要推進內閣官員的提名資格確認,以及準備第二度彈劾特朗普總統。

拜登團隊中的國家經濟委員會的主席Brian Deese,正計劃在未來幾天與國會議員討論疫情紓困方案。

拜登又指示各級政府立即行動,加強聯邦福利,例如擴大食物援助、改善派錢紓困支票的發放,以及澄清有傳言指如果工作環境不安全,僱員可以拒絕工作,但仍然可以申領失業金。

至於拜登簽署的另一項行政命令就包含恢復聯邦僱員擁有的集體談判權,廢除前任政府的指令,豁免部份聯邦政府職位不用競爭的聘用程序,以及指示政府部門開始籌劃給予聯邦僱員和承包商最低時薪15元。

拜登指出,全國正處於緊急時期,必須立即行動。

拜登說︰「我們正處於全國緊急情況,必須有相應行動,我們必須一起行動。」

