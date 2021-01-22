拜登簽多項抗疫行政命令 國際旅客入境需出示陰性檢測報告

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統周三宣誓就職，簽署了第一輪行政命令後，周四又繼續簽署多項行政措施，主要是關乎控制疫情的全國策略。

拜登周四推出整體全國策略，如何控制當前的疫症大流行，並且簽署多項行政措施，包括加快疫苗供應、檢測，和提供個人保護設備等，以及要求國際旅客入境美國時，必須提供證明對新型肺炎病毒檢測呈陰性。

拜登的計劃首先推廣全國接種疫苗運動，在他上任頭100天，提供一億劑疫苗，足夠給5千萬人打兩劑。

其中兩項行政命令是關於設立一個全國疫症檢測委員會，來改善全國應對疫情和復元工作。

同時也要求聯邦教育部和衛生福利部提供指引，如何安全重開所有學校以及幼兒所。

行政命令也要求在機場、所有公共交通工具，以及聯邦建築物裡面都必須戴口罩，拜登說，戴口罩甚至比接種疫苗更重要。

拜登說︰「我們的全國計劃全面推動，戰時力量解決供應短缺問題，加快生產保護設備和針筒等。」

拜登指出，這些計劃是根據傳染病學專家Anthony Fauci等專家的意見而作出，所有決定都是基於科學和醫療判斷，不受任何政治干擾。

拜登剛剛上任就簽署了28項與疫情有關的行政命令和措施，至今在美國累計超過2,400萬人確診，當中至少40.8萬人不治死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。