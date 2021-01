拜登簽多項抗疫行政命令 國際旅客入境需出示陰性檢測報告

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統周三宣誓就職,簽署了第一輪行政命令後,周四又繼續簽署多項行政措施,主要是關乎控制疫情的全國策略。

拜登周四推出整體全國策略,如何控制當前的疫症大流行,並且簽署多項行政措施,包括加快疫苗供應、檢測,和提供個人保護設備等,以及要求國際旅客入境美國時,必須提供證明對新型肺炎病毒檢測呈陰性。

拜登的計劃首先推廣全國接種疫苗運動,在他上任頭100天,提供一億劑疫苗,足夠給5千萬人打兩劑。

其中兩項行政命令是關於設立一個全國疫症檢測委員會,來改善全國應對疫情和復元工作。

同時也要求聯邦教育部和衛生福利部提供指引,如何安全重開所有學校以及幼兒所。

行政命令也要求在機場、所有公共交通工具,以及聯邦建築物裡面都必須戴口罩,拜登說,戴口罩甚至比接種疫苗更重要。

拜登說︰「我們的全國計劃全面推動,戰時力量解決供應短缺問題,加快生產保護設備和針筒等。」

拜登指出,這些計劃是根據傳染病學專家Anthony Fauci等專家的意見而作出,所有決定都是基於科學和醫療判斷,不受任何政治干擾。

拜登剛剛上任就簽署了28項與疫情有關的行政命令和措施,至今在美國累計超過2,400萬人確診,當中至少40.8萬人不治死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。