舊金山首個大型疫苗接種場地周五正式啟用（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)首個大型疫苗接種場地周五將會正式啟用,給預約了的人士接種疫苗。

周五啟用的疫苗接種場地,位於市立大學CCSF旁的停車場,面積大約5英畝,已經設立了多個帳篷和設備,將會以Drive Thru形式,讓到場人士只需留在車廂內接種。

預料周五接種人數大約有500人,提醒大家周五的預約名單已經全部額滿,所以如果你無預約的話,就不要前往該場地。

舊金山市府早前都已計劃將灣景區的SF Market,以及市中心Moscone Center列入大型接種場所,目標是在6月之前為90萬人接種新冠疫苗,每日可以接種一萬劑。

舊金山又會設立一站式預約系統,也計劃將來在一些檢測站提供疫苗接種服務,以及在網上定期更新接種人口數據等。

舊金山市長布里德表示,現時市內仍然不夠疫苗,需要增加數量。

另外,加州衛生部宣布,對於在上周日叫停一批Moderna疫苗,經過安全審視後決定放行,可以立即讓民眾施打。

Santa Clara縣府表示,可以恢復接種該批一共2.1萬多劑Moderna疫苗,舊金山就可恢復該批8千劑疫苗,Contra Costa縣恢復3,100劑疫苗。

在南加州洛杉磯縣,衛生官員指該縣雖然有大型接種場地以及人手,但疫苗數目非常不足,當地仍需要400萬劑疫苗為醫護人員接種,但至今只收到85萬多劑。

