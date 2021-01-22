Alameda市發生入屋劫案 警緝兩匪徒

【KTSF 梁秋玉報導】

Alameda警方正在尋求公眾協助，調查一宗入屋搶劫案。

上星期五15號下午2點45分左右，警方接報抵達Encinal Avenue 3300號路段一處民居，發現一男一女兩名受害人。

受害人表示，一名匪徒用凶器對準男受害人頭部，作出恐嚇，另一名匪徒還向男受害人開槍，不過沒有擊中。

兩名匪徒之後乘坐一輛接應的銀色四門本田Accord房車，朝Eastshore Drive北向逃走，其中一名男嫌犯可能是青少年，或20歲左右，身高6尺，身材瘦削，身穿黑色帶帽衫，戴黑色口罩和手套。

警方呼籲附近居民查看自己的監控錄影，如有任何匪徒車輛或其他線索，可與警方聯絡，電話是(510) 337-8517。

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