Alameda市發生入屋劫案 警緝兩匪徒

【KTSF 梁秋玉報導】

Alameda警方正在尋求公眾協助,調查一宗入屋搶劫案。

上星期五15號下午2點45分左右,警方接報抵達Encinal Avenue 3300號路段一處民居,發現一男一女兩名受害人。

受害人表示,一名匪徒用凶器對準男受害人頭部,作出恐嚇,另一名匪徒還向男受害人開槍,不過沒有擊中。

兩名匪徒之後乘坐一輛接應的銀色四門本田Accord房車,朝Eastshore Drive北向逃走,其中一名男嫌犯可能是青少年,或20歲左右,身高6尺,身材瘦削,身穿黑色帶帽衫,戴黑色口罩和手套。

警方呼籲附近居民查看自己的監控錄影,如有任何匪徒車輛或其他線索,可與警方聯絡,電話是(510) 337-8517。

