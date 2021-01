多國領袖祝賀拜登就任美國總統

【KTSF 張麗月報導】

全球多個國家的領袖都表達祝賀拜登就任美國總統。

英國首相約翰遜周三恭賀拜登和賀錦麗,並且表示,美英兩國政府有聯合共同的議題,而新任美國政府將兩國領袖團結一起。

約翰遜又說,美國經歷了困難時期,但拜登政府對美國是好事,他也提到美英兩國的共同目標,包括從疫症大流行中復元,以及對抗氣候變化等。

德國總統就發表聲明說,今天是民主的好日子,美國曾經面對巨大挑戰,雖然美國的政制架構面對分裂,但事實證明依然強勁,對於拜登宣誓成為總統,他本人也感到鬆一口氣。

法國總統馬克龍也發推文表達祝賀,但願美法兩國聯手面對挑戰,並歡迎美國重返巴黎氣候協定。

俄國克里姆林宮發言人就表示,歡迎美國延續保存新的軍備控制條約。

加拿大總理杜魯多也表示,美加兩地將會繼續合作,對抗全球的疫症,以及支持經濟復甦。

以色列總理納坦也胡就盼望美以兩國進一步鞏固結盟,為中東地區帶來和平。

而管治加沙地帶的巴勒斯坦激進勢力哈馬斯,就希望拜登新政府逆轉過往對巴勒斯坦人的不公平政策,以便為中東地區的安全穩定奠下基礎。

