舊金山市府就新型肺炎疫苗分發舉行聽證會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對舊金山新冠疫苗分發和接種情況增加公眾透明度,市府官員周三舉行聽證會,向幾家醫療機構了解詳情。

在周三的聽證會上,有市參事表示,市府周二起正式啟用http://SF.gov/vaccinenotify疫苗接種登記網站後,至今已有超過7萬人登記,另外,市衛生局也計劃到6月底能讓90萬舊金山居民全部接種疫苗,不過目前最大的問題是,究竟衛生局以及各醫療機構或合作的藥房有多少疫苗,民眾何時可以接種疫苗,仍沒有明確答案,令很多市民感到沮喪。

舊金山第6區市參事楊馳馬(Matt Haney)說︰「不是每個人都能立即接種,導致很多失望和沮喪,但這不能成為沒答案,而忽悠居民的藉口,因為大量供應即將到來,我們必須確保做好准備,一有疫苗便接種。」

舊金山第4區市參事馬兆明(Gordon Mar)說︰「我們絕對需要一個協調和透明的過程,從而以有效和及時的方式聯繫到所有的社區,。」

根據市府衛生局的資料,截至1月19日,當局總共收到31,655劑新冠疫苗,已經接種15,545劑,而全市只有3.4%人口接種了第一劑,由於目前的免費疫苗都是由聯邦政府統一分發,因此地方政府和大型醫療機構獲得疫苗數量的多少,也取決於藥廠提供給聯邦政府的疫苗數量,以及再分發的速度。

目前多個醫療機構,包括UCSF、Sutter、Kaiser和Dignity仍在1A和1B疫苗接種階段,尚未開放給65歲到74歲的居民,因為疫苗數量仍然有限。

UCSF醫生服務部副總裁Josh Adler醫生說︰「我們有7萬名75歲的病人,所以我們知道沒有足夠疫苗,給這個龐大的群體,盡管我們希望盡快移至那裡。」

Sutter則表示,醫院會根據病人已登記的信息陸續發送郵件,通知可以接種疫苗的人。

Sutter醫療機構區域執行長Rob Nordgren醫生說︰「如果你是Sutter的病人,你會收到這些信息,但如果你不是,你可以在我們這裡登記接種疫苗。」

舊金山衛生官員已經要求大型醫療機構在2月1日前向當局提交詳細的書面疫苗接種計劃,當中也必須報告所獲得的疫苗數量。

