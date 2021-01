【KTSF 梁秋玉報導】

Santa Cruz警方正在尋找一名涉嫌露體的拉美裔男子。

事發地點在Soquel Avenue 300號的地下停車場,時間是上星期四14號晚8點半。

警方稱,照片中的男子當時接近受害人,並露出下體引誘受害人與他發生性行為,90分鐘後,該男子又去附近一處民宅敲門,再度引誘另一名受害人。

該男子身高5尺10寸,體重180磅,身穿白色T恤衫和黑色鞋。

有線索的民眾可致電警方,電話:(831) 420-5820。

