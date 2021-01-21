San Mateo縣多數居民或要到夏天才能接種新冠疫苗（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

針對疫苗分發的事務，San Mateo縣衛生官員透露，面對供應短缺的問題，縣內多數居民可能必須等到夏天後期才能接種第一劑疫苗。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow醫生表示，縣內有大約80萬個居民，如果要所有居民在7月前接種疫苗，每天必須為6千人接種，但是目前從州政府分配到的疫苗是這數目的10分之1。

Morrow透露，疫苗目前透過三個方式給縣內居民接種，一是聯邦政府透過如CVS和Walgreens藥房，為一些如療養院等設施的居民施打。

二是例如Kaiser Permanente和Sutter Health等醫療機構為會員施打，三是縣衛生部門為縣內沒有醫療保險或無法取得疫苗的人施打。

Morrow表示，也就是因為三個途徑都是各自獨立的體制，縣衛生部門無法知道縣內共有多少疫苗，唯一知道的就是第三個途徑，縣政府處理的疫苗，截至目前，縣衛生部門收到25,000劑疫苗，已經施打了22,354劑。

San Mateo縣內，有98%的居民有醫療保險，當中有七到八成的人透過醫療機構接種疫苗。

Morrow也表示，因為個別途徑的疫苗接種速度不一，所以疫苗分配工作也會出現不平均的現象，他也促請民眾有耐心，等待疫苗之前仍舊遵守相關的衛生指引。

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