San Mateo縣多數居民或要到夏天才能接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對疫苗分發的事務,San Mateo縣衛生官員透露,面對供應短缺的問題,縣內多數居民可能必須等到夏天後期才能接種第一劑疫苗。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow醫生表示,縣內有大約80萬個居民,如果要所有居民在7月前接種疫苗,每天必須為6千人接種,但是目前從州政府分配到的疫苗是這數目的10分之1。

Morrow透露,疫苗目前透過三個方式給縣內居民接種,一是聯邦政府透過如CVS和Walgreens藥房,為一些如療養院等設施的居民施打。

二是例如Kaiser Permanente和Sutter Health等醫療機構為會員施打,三是縣衛生部門為縣內沒有醫療保險或無法取得疫苗的人施打。

Morrow表示,也就是因為三個途徑都是各自獨立的體制,縣衛生部門無法知道縣內共有多少疫苗,唯一知道的就是第三個途徑,縣政府處理的疫苗,截至目前,縣衛生部門收到25,000劑疫苗,已經施打了22,354劑。

San Mateo縣內,有98%的居民有醫療保險,當中有七到八成的人透過醫療機構接種疫苗。

Morrow也表示,因為個別途徑的疫苗接種速度不一,所以疫苗分配工作也會出現不平均的現象,他也促請民眾有耐心,等待疫苗之前仍舊遵守相關的衛生指引。

