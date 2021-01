兩股冷鋒將抵灣區 下周二料有狂風暴雨

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過多天異常溫暖以及乾燥的天氣之後,周四晚開始會出現重大轉變,氣象局表示,兩股冷鋒周四晚和週末相繼抵達灣區,而下周二晚一股大氣河風暴更會帶來大雨。

灣區的國家氣象局指出,周四晚到周五會下驟雨,可是雨勢不大,周日晚到周一也會下驟雨,預料只會造成路面濕滑,而不會導致水浸。

氣溫方面,周四是本周最後一天有溫暖的天氣,周五明顯轉涼,而冷鋒過後周五晚上以及周一晚上將會很冷,預測最冷是周一晚和周二早上,灣區普遍氣溫將接近冰點,山區可能下雪。

兩股冷鋒過後,氣象局預測一股含大量水汽的大氣河風暴將於周二晚抵達,灣區有機會出現狂風暴雨。

氣象學家正密切關注這股風暴,因為降雨量大,預測市區可能有多達3吋降雨,而山區,尤其是南灣Santa Cruz山區的降雨量,甚至可多達7吋,預測雨勢很大,有機會導致水浸和泥石流,尤其是山火燒過的地區。

