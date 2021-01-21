兩股冷鋒將抵灣區 下周二料有狂風暴雨

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過多天異常溫暖以及乾燥的天氣之後，周四晚開始會出現重大轉變，氣象局表示，兩股冷鋒周四晚和週末相繼抵達灣區，而下周二晚一股大氣河風暴更會帶來大雨。

灣區的國家氣象局指出，周四晚到周五會下驟雨，可是雨勢不大，周日晚到周一也會下驟雨，預料只會造成路面濕滑，而不會導致水浸。

氣溫方面，周四是本周最後一天有溫暖的天氣，周五明顯轉涼，而冷鋒過後周五晚上以及周一晚上將會很冷，預測最冷是周一晚和周二早上，灣區普遍氣溫將接近冰點，山區可能下雪。

兩股冷鋒過後，氣象局預測一股含大量水汽的大氣河風暴將於周二晚抵達，灣區有機會出現狂風暴雨。

氣象學家正密切關注這股風暴，因為降雨量大，預測市區可能有多達3吋降雨，而山區，尤其是南灣Santa Cruz山區的降雨量，甚至可多達7吋，預測雨勢很大，有機會導致水浸和泥石流，尤其是山火燒過的地區。

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