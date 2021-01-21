馬利蘭州煤礦小鎮有幸運兒贏7.31億Powerball彩金

【KTSF】
頭獎彩金高達7.31億元的Powerball樂透周三晚開彩，馬利蘭州彩券局表示，當地一個煤礦小鎮的便利店售出一張頭獎彩票，暫時未知幸運兒的身分。
售出頭獎彩票的Coney Market便利店位於Allegany縣Lonaconing小鎮，便利店因為售出頭獎彩票，也會獲得10萬元獎金。
周三晚開出的中獎號碼是40、53、60、68、69，Powerball號碼是22。
至於幸運兒的身分有可能永遠不會公開，因為馬利蘭州容許幸運兒可以保持匿名的身分。
Lonaconing小鎮大約居住了300個家庭，當地的貧窮率高達22%，遠高於全國水平。
Powerball已有4個月沒有人中頭獎，周三晚的7.31億元頭獎彩金，是美國樂透史上第5高的派彩額。
而周五晚開彩的Mega Million頭獎彩金更高，已升至9.7億元。
(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Please follow and like us: