馬利蘭州煤礦小鎮有幸運兒贏7.31億Powerball彩金

頭獎彩金高達7.31億元的Powerball樂透周三晚開彩,馬利蘭州彩券局表示,當地一個煤礦小鎮的便利店售出一張頭獎彩票,暫時未知幸運兒的身分。

售出頭獎彩票的Coney Market便利店位於Allegany縣Lonaconing小鎮,便利店因為售出頭獎彩票,也會獲得10萬元獎金。

周三晚開出的中獎號碼是40、53、60、68、69,Powerball號碼是22。

至於幸運兒的身分有可能永遠不會公開,因為馬利蘭州容許幸運兒可以保持匿名的身分。

Lonaconing小鎮大約居住了300個家庭,當地的貧窮率高達22%,遠高於全國水平。

Powerball已有4個月沒有人中頭獎,周三晚的7.31億元頭獎彩金,是美國樂透史上第5高的派彩額。

而周五晚開彩的Mega Million頭獎彩金更高,已升至9.7億元。

