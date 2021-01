【KTSF】

美國國務卿蓬佩奧在卸任前夕發表推文,指出多元文化主義並不是美國所本的,而美國的敵人就拿這個來挑撥、分化美國社會,因為這些讓美國變弱。

蓬佩奧的推文指出,社會喚醒主義、多元文化主義、種種的主義,都不是美國所本的,它們扭曲了美國光榮的基礎,以及美國之所本,美國的敵人挑撥這些分化,因為敵人知道它們令美國變弱。

在此之前,蓬佩奧向媒體表示,新聞言論的審查、社會喚醒主義、政治正確,統統指向一個方向,就是威權主義,卻披上自以為是的道德外衣。

