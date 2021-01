【KTSF 郭柟報導】

由於新型肺炎確診個案仍在不斷上升,東灣奧克蘭(屋崙)市議會周二緊急延長為受疫情影響的員工提供有薪病假的法例。

奧克蘭市府下令要求超過50名員工的公司,如果其全職僱員身體不適,可能染疫,要照顧染疫家人,或因孩子的學校關閉要在家照顧孩子,公司必須提供80小時的有薪病假。

另外又准許高風險的員工,例如年過65歲以上,或有長期慢性病的員工請有薪病假自我隔離。

市議會上一次是在去年5月時通過實行有薪病假法例,今次延長令並無確實完結日期,而是根據奧克蘭何時解除疫情緊急狀況而定,聖荷西市議會早前都延長了類似的法例。

