北灣50多間餐廳和酒莊起訴州長紐森禁戶外堂食（視頻）

北灣有50多間餐廳和酒莊起訴州長紐森禁戶外堂食。

北灣Napa和Sonoma縣50多間餐廳和酒莊控告州長紐森,禁止他們開放戶外堂食空間,但卻准許零售店在室內經營,又准許健身室在戶外進行,因此對餐廳業不公平,認為新居家令隨意和不合理。

州長紐森在去年12月公佈最新的居家令之後,一班名為”安全重開酒莊聯會”(Wine Country Coalition for Safe Reopening)就表達不滿,於是打算發起訴訟,希望可以馬上重開戶外堂食空間。

起訴書指,一些餐廳自從新居家令實施後,生意損失近75%,有餐廳早前又花費了幾百萬元建立戶外用餐空間,另外又有餐廳指由50名員工裁減到只剩8人,他們表明如果不盡快解除禁堂食令,將會有很多餐廳和酒莊倒閉。

除了訴訟之外,在灣區中半島有啤酒廠曾經聯同80人在去年12月尾集會抗議新居家令,Marin縣又有餐廳在網上發起聯署,收集到5,500個簽名,要求推翻禁令。

加州公共衛生部門表明,禁餐廳的戶外堂食是有必要,去防止不同住戶的人群聚,從而減低病毒傳播。

另外,當局預料灣區醫院的ICU深切治療部病床可使用率去到2月7日時,未必能回升至州府的15%指標,即是好可能繼續延長新居家令。

