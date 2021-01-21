北灣50多間餐廳和酒莊起訴州長紐森禁戶外堂食（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

北灣有50多間餐廳和酒莊起訴州長紐森禁戶外堂食。

北灣Napa和Sonoma縣50多間餐廳和酒莊控告州長紐森，禁止他們開放戶外堂食空間，但卻准許零售店在室內經營，又准許健身室在戶外進行，因此對餐廳業不公平，認為新居家令隨意和不合理。

州長紐森在去年12月公佈最新的居家令之後，一班名為”安全重開酒莊聯會”（Wine Country Coalition for Safe Reopening）就表達不滿，於是打算發起訴訟，希望可以馬上重開戶外堂食空間。

起訴書指，一些餐廳自從新居家令實施後，生意損失近75%，有餐廳早前又花費了幾百萬元建立戶外用餐空間，另外又有餐廳指由50名員工裁減到只剩8人，他們表明如果不盡快解除禁堂食令，將會有很多餐廳和酒莊倒閉。

除了訴訟之外，在灣區中半島有啤酒廠曾經聯同80人在去年12月尾集會抗議新居家令，Marin縣又有餐廳在網上發起聯署，收集到5,500個簽名，要求推翻禁令。

加州公共衛生部門表明，禁餐廳的戶外堂食是有必要，去防止不同住戶的人群聚，從而減低病毒傳播。

另外，當局預料灣區醫院的ICU深切治療部病床可使用率去到2月7日時，未必能回升至州府的15%指標，即是好可能繼續延長新居家令。

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