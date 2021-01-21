加州和灣區民選官員祝賀拜登賀錦麗就職

【KTSF 郭柟報導】

一眾加州和灣區市府官員周三都發推文恭喜拜登及賀錦麗就職。

州長紐森發推文，慶祝賀錦麗正式就任副總統，又形容今日是全美國令人感到有希望和鼓舞的一日。

他表示，美國的根基建於民主價值，以及和平移交政權，現在終於可以團結一致，成為大家眾望所歸的美國。

舊金山（三藩市）市長布里德表示，今日全國終於可以在新領導下修補缺裂的民主，準備迎接未來的挑戰。

她又表示感到非常高興，作為非洲裔女性，可以見到賀錦麗成為副總統，又表示今日是值得為全國感到榮幸的一天。

奧克蘭（屋崙）市長LIbby Schaaf恭喜好友賀錦麗作為第一位非洲裔和亞裔副總統，又是在奧克蘭長大的移民，奧克蘭以她為榮。

聖荷西市長Sam Liccardo除了恭喜拜登和賀錦麗就職之外，他也表示大家必須繼續努力，在艱難時期重新修補國家，團結一致共渡難關。

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