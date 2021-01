加州和灣區民選官員祝賀拜登賀錦麗就職

【KTSF 郭柟報導】

一眾加州和灣區市府官員周三都發推文恭喜拜登及賀錦麗就職。

州長紐森發推文,慶祝賀錦麗正式就任副總統,又形容今日是全美國令人感到有希望和鼓舞的一日。

他表示,美國的根基建於民主價值,以及和平移交政權,現在終於可以團結一致,成為大家眾望所歸的美國。

舊金山(三藩市)市長布里德表示,今日全國終於可以在新領導下修補缺裂的民主,準備迎接未來的挑戰。

她又表示感到非常高興,作為非洲裔女性,可以見到賀錦麗成為副總統,又表示今日是值得為全國感到榮幸的一天。

奧克蘭(屋崙)市長LIbby Schaaf恭喜好友賀錦麗作為第一位非洲裔和亞裔副總統,又是在奧克蘭長大的移民,奧克蘭以她為榮。

聖荷西市長Sam Liccardo除了恭喜拜登和賀錦麗就職之外,他也表示大家必須繼續努力,在艱難時期重新修補國家,團結一致共渡難關。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。