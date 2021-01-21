舊金山工務局派員到華埠拍攝商戶非法傾倒垃圾（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

過去幾個月，三藩市（舊金山）工務局收到多宗投訴，指有商戶在華埠非法傾倒垃圾，工務局於是派出便衣職員在區內蒐證，希望打擊這種行為。

這些滿地紙皮及垃圾的照片，是不少華埠商戶每日都會見到的景象。

三藩市商戶聯合協會副會長羅余潔茜（Nancy Yu）說︰「一開始，他們（工務局）就提議，我們可以罰錢，他們已經有那些人，誰人做了甚麼，他們已經有名單，經過我們覺得一開始就罰錢，好像對我們華埠影響很大，因為現在生意又不好。」

為了打擊這種違法行為，工務局上個月起派出3名便衣職員，每星期三天在區內多個黑點視察有沒有人非法傾倒垃圾，他們周三一開工，就在Stockton夾Pacific街見到這一幕。

附近有商舖職員一見到垃圾車就將垃圾丟進去，工務局的職員立即尾隨倒垃圾的員工，錄低他的行為。

局方表示，商戶有垃圾，就應該丟在自己的垃圾桶裡，不論是直接丟入垃圾車，或者隨意棄置，在路邊或者垃圾桶旁邊，都是違法。

舊金山工務局中文發言人盧師惟說︰「這一陣子 我們見到商戶將他們的垃圾擺在街邊，或者放在市府的垃圾桶旁邊，這樣都是非法傾倒垃圾，是違法的，因為他們自己應該有足夠的垃圾服務，這樣都很影響我們華埠的清潔，還有都不好看，整個環境都不好。」

工務局表示，上個月開始一直有跟商戶溝通，教導他們如何正確丟垃圾，如果垃圾桶不夠用，就應該更換容量較大的垃圾桶，並製作了一些宣傳海報，希望教育商戶。

到了今個月，局方就想看看商戶有沒有守法，在這個情況下，如果局方發現有人違法，拍低影片後，會與店舖老闆聯絡。

盧師惟說︰「檢查員會跟進，會跟他們的老闆講，我們拍了照片，給他們看證據，然後告訴他們不可以再繼續這樣，因為我們下一次就會給罰款。」

非法傾倒垃圾，每次罰款可高達1000元，不過工務局指，知道商戶經營困難，現在暫時不會罰款，先會口頭警告，下一步可能會舉辦教育性的講座，屢勸不改就會考慮罰款。

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