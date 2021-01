舊金山工務局派員到華埠拍攝商戶非法傾倒垃圾（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去幾個月,三藩市(舊金山)工務局收到多宗投訴,指有商戶在華埠非法傾倒垃圾,工務局於是派出便衣職員在區內蒐證,希望打擊這種行為。

這些滿地紙皮及垃圾的照片,是不少華埠商戶每日都會見到的景象。

三藩市商戶聯合協會副會長羅余潔茜(Nancy Yu)說︰「一開始,他們(工務局)就提議,我們可以罰錢,他們已經有那些人,誰人做了甚麼,他們已經有名單,經過我們覺得一開始就罰錢,好像對我們華埠影響很大,因為現在生意又不好。」

為了打擊這種違法行為,工務局上個月起派出3名便衣職員,每星期三天在區內多個黑點視察有沒有人非法傾倒垃圾,他們周三一開工,就在Stockton夾Pacific街見到這一幕。

附近有商舖職員一見到垃圾車就將垃圾丟進去,工務局的職員立即尾隨倒垃圾的員工,錄低他的行為。

局方表示,商戶有垃圾,就應該丟在自己的垃圾桶裡,不論是直接丟入垃圾車,或者隨意棄置,在路邊或者垃圾桶旁邊,都是違法。

舊金山工務局中文發言人盧師惟說︰「這一陣子 我們見到商戶將他們的垃圾擺在街邊,或者放在市府的垃圾桶旁邊,這樣都是非法傾倒垃圾,是違法的,因為他們自己應該有足夠的垃圾服務,這樣都很影響我們華埠的清潔,還有都不好看,整個環境都不好。」

工務局表示,上個月開始一直有跟商戶溝通,教導他們如何正確丟垃圾,如果垃圾桶不夠用,就應該更換容量較大的垃圾桶,並製作了一些宣傳海報,希望教育商戶。

到了今個月,局方就想看看商戶有沒有守法,在這個情況下,如果局方發現有人違法,拍低影片後,會與店舖老闆聯絡。

盧師惟說︰「檢查員會跟進,會跟他們的老闆講,我們拍了照片,給他們看證據,然後告訴他們不可以再繼續這樣,因為我們下一次就會給罰款。」

非法傾倒垃圾,每次罰款可高達1000元,不過工務局指,知道商戶經營困難,現在暫時不會罰款,先會口頭警告,下一步可能會舉辦教育性的講座,屢勸不改就會考慮罰款。

