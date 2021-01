賀錦麗為參議員監誓 民主黨正式控制兩院

【有線新聞】

賀錦麗就任副總統後,首次以兼任參議院主席身分主持會議。參議院就確認首名新政府的內閣人選,通過海恩斯出任國家情報總監。

賀錦麗宣誓成為副總統後,與丈夫恭送前任副總統彭斯夫婦離開國會。這一幕象徵權力移交,傳統上由離任和繼任總統擔當主角,由於特朗普沒有出席繼任人就職禮,這次重頭戲,由56歲的美國首位亞裔、非裔女副總統負責,成為歷史時刻。

賀錦麗一身套裝出自非裔設計師,紫色就是首位非裔女性競逐美國總統時所用顏色,相信有致敬意思,亦象徵團結,因混合代表兩黨的紅和藍色。

賀錦麗之後在參議院,首次以兼任主席身分主持會議,她說:「主席提呈參議院,確認兩名佐治亞州當選參議員,和確認一名獲得委任,接替賀錦麗辭任加州參議員的空缺。」

為3名新任民主黨議員監誓,是賀錦麗新官上任的首項公務,監誓一刻,氣氛莊嚴。

3人宣誓就任後,民主黨聯同參與黨團的2名獨立議員,在參議院有50席,與共和黨平手,連同賀錦麗掌握的關鍵一票,民主黨全面掌控國會兩院。

參議院同日以84票贊成、10票反對,確認由51歲的海恩斯出任國家情報總監,是首位女性擔此重任,亦是首名及暫時唯一一個通過任命的拜登內閣人選。

參議院周四中午才復會處理其他提名,進度比以往慢。上屆特朗普就職當天,有兩個內閣成員獲確認。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。