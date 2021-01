Cupertino一小學老師教「社會身份」課程惹爭議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年11月,南灣Cupertino一所小學數學課老師改上「社會身份」課程(Social Identity),而教材內容更讓家長瞠目結舌。

根據吹哨人的文件和熟悉該課程的家長,Meyerholz小學的一位3年級老師,在數學課教授「社會身份」課程,老師要求所有學生創建一個「身份地圖」(identity map),列出他們的種族、階級、性別、宗教、家庭結構和其他特徵,老師解釋說,學生生活在白人主導的文化,包括:中產階級、符合出生性別、受過教育、身體健全、信奉基督教、說英語,這些人創造並維護這一特質,目的是為了保持權力及特權。

討論之後,老師要這些3年級的學生解構自己的身份,然後根據他們的「權力和特權」而給自己排名。

有亞裔家長無法相信在數學課教授這樣的課程,跟校方反映後,校方暫緩這項課程。

現任市議員趙良方說,據她了解,有一批老師送去哥倫比亞大學,接受種族課程訓練,這名數學老師應該是在課堂空餘時間教授種族主義課程,但卻給了家長一個警訊。

趙良方說︰「這是一個單一個案,但也是冰山一角,幸虧我們看到了,為什麼,因為哥倫比亞大學這個教材在全國都在推,而且不只一家,很多家在推類似的教材,在全美國不只是加州,很多學校在如火如荼地在推。」

曾經擔任過Cupertino學區委員的趙良方,所說的這個教材就是Critical Race Theory,批判性種族理論。

趙良方說︰「種族批判理論是其中一種理論,這是一個蠻偏頗的理論,但是你可以有其他方法來教種族問題,來反種族歧視,因為去年的事情,這個種族批判理論的運動突然之間成長非常快,現在到處在推,他這個理論是,馬克思階級鬥爭理論來的,他現在把階級鬥爭的一套理論,用在種族之間的鬥爭。」

根據批判性種族理論框架,在種族和膚色基礎上,將學生分成受害者與壓迫者,並否定強調機會平等、擇優選擇和個人自由等美國傳統價值觀,還有宣揚主導暴力革命的模範。

趙良方說︰「很多(中國)大陸來還有歐洲蘇聯過來的,一看到這種教材,這就是我小時候學的,絕對不能夠教我的小孩,他們也是很緊張,像是南美洲委內瑞拉過來移民,一看到這個教材,這個怎麼可以教,我們在委內瑞拉就是受了社會主義的苦,國家整個經濟垮掉。」

趙良方說,種族理論、反種族歧視是應該列入教材,但是怎麼教非常重要,批判性種族理論不是在打擊白人,基本上是打擊中產階級。

根據吹哨者的文件,諷刺的是,Meyerholz小學學生以亞裔居多,而且還是中文沉浸式小學,但他卻是美國最具「特權」的學校之一,Cupertino家庭收入中位數為172,000美元。

