Cupertino一小學老師教「社會身份」課程惹爭議（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

去年11月，南灣Cupertino一所小學數學課老師改上「社會身份」課程（Social Identity），而教材內容更讓家長瞠目結舌。

根據吹哨人的文件和熟悉該課程的家長，Meyerholz小學的一位3年級老師，在數學課教授「社會身份」課程，老師要求所有學生創建一個「身份地圖」（identity map），列出他們的種族、階級、性別、宗教、家庭結構和其他特徵，老師解釋說，學生生活在白人主導的文化，包括：中產階級、符合出生性別、受過教育、身體健全、信奉基督教、說英語，這些人創造並維護這一特質，目的是為了保持權力及特權。

討論之後，老師要這些3年級的學生解構自己的身份，然後根據他們的「權力和特權」而給自己排名。

有亞裔家長無法相信在數學課教授這樣的課程，跟校方反映後，校方暫緩這項課程。

現任市議員趙良方說，據她了解，有一批老師送去哥倫比亞大學，接受種族課程訓練，這名數學老師應該是在課堂空餘時間教授種族主義課程，但卻給了家長一個警訊。

趙良方說︰「這是一個單一個案，但也是冰山一角，幸虧我們看到了，為什麼，因為哥倫比亞大學這個教材在全國都在推，而且不只一家，很多家在推類似的教材，在全美國不只是加州，很多學校在如火如荼地在推。」

曾經擔任過Cupertino學區委員的趙良方，所說的這個教材就是Critical Race Theory，批判性種族理論。

趙良方說︰「種族批判理論是其中一種理論，這是一個蠻偏頗的理論，但是你可以有其他方法來教種族問題，來反種族歧視，因為去年的事情，這個種族批判理論的運動突然之間成長非常快，現在到處在推，他這個理論是，馬克思階級鬥爭理論來的，他現在把階級鬥爭的一套理論，用在種族之間的鬥爭。」

根據批判性種族理論框架，在種族和膚色基礎上，將學生分成受害者與壓迫者，並否定強調機會平等、擇優選擇和個人自由等美國傳統價值觀，還有宣揚主導暴力革命的模範。

趙良方說︰「很多（中國）大陸來還有歐洲蘇聯過來的，一看到這種教材，這就是我小時候學的，絕對不能夠教我的小孩，他們也是很緊張，像是南美洲委內瑞拉過來移民，一看到這個教材，這個怎麼可以教，我們在委內瑞拉就是受了社會主義的苦，國家整個經濟垮掉。」

趙良方說，種族理論、反種族歧視是應該列入教材，但是怎麼教非常重要，批判性種族理論不是在打擊白人，基本上是打擊中產階級。

根據吹哨者的文件，諷刺的是，Meyerholz小學學生以亞裔居多，而且還是中文沉浸式小學，但他卻是美國最具「特權」的學校之一，Cupertino家庭收入中位數為172,000美元。

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