【有線新聞】

Twitter封鎖中國駐美大使館官方帳戶。

現時在Twitter仍可搜尋到中國駐美大使館的帳戶,但自本月初再沒有更新。

中國駐美大使館早前發帖文,為新疆政策辯護,轉載一篇報道指,研究表明在消除極端主義過程中,新疆維吾爾婦女的思想得到解放,性別平等與生育健康得到改善,不再是生育機器。帖文一日後已被Twitter刪除。

Twitter重申這次再採取行動,是因該帖文違反「非人性化」原則,公司禁止基於信仰、國籍、種族等,對個人或群體作出非人性化行為。

