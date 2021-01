【有線新聞】

在北京,中國外交部表示,期待在拜登執政後,中美關係能重回正軌。

中國外交部發言人華春瑩稱︰「過去幾年中,特朗普政府、特別是蓬佩奧,在中美關係當中埋了太多的雷,需要排除;燒了太多的橋,需要重建;毀了太多的路,需要修復。……只要下定決心,一切都有可能。我相信在雙方的共同努力下,中美關係中,善良的天使能夠戰勝邪惡的力量。」

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。