加州衛生部宣布,對於在上周日叫停的41L20A批次,Moderna疫苗經過安全審視後決定放行,可以立即讓民眾施打。

這項決定也使得加州收到的約33萬劑,該批次疫苗可以釋出接種,有助於緩解當前疫苗吃緊的問題。

加州衛生部流行病學專家潘醫生(Erica Pan)發聲明指,經過安全審視程序後,認為沒有科學基礎要繼續暫停該批次疫苗,有關疫苗可以立即恢復施打,這些發現可以讓加州民眾對於疫苗安全有信心。

日前在聖地牙哥一個大型疫苗接種中心接種過Moderna疫苗041L20A批次的人,有接近10人出現疑似異常的過敏反應,需要接受24小時醫學觀察。

