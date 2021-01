研究指新冠病毒在空氣不流通地方可傳播超過6英尺

【KTSF 江良慧報導】

拜登上任後,立即簽署多項行政命令,包括在聯邦建築物和場地內強制要戴口罩,他同時呼籲國民在未來一百天在公眾地方時都戴口罩,另外一項最新公佈的研究指出,新型肺炎病毒可以經空氣傳播,並可以在人說話後幾秒鐘內傳播超過6英尺。

英國劍橋大學和倫敦帝國學院的研究人員發現,在空氣不流通的空間內,新型肺炎病毒可以在幾秒鐘內傳播超過6英尺。

研究人員同時發現,感染了新型肺炎的人,說話30秒比短暫咳嗽發放更多的粒子,而這些粒子在一個細小和空氣不流通的空間,可以停留在空氣中和維持傳染力一小時之久。

研究人員認為,研究結果進一步印證了,保持空氣流通和戴口罩,是預防傳播新型肺炎的關鍵。

另一方面,要加快替美國人接種疫苗的工作遇上障礙,有多個州都表示,已經耗盡現有的疫苗,而數以萬計的人,在預約了接種第一劑疫苗後,又因此要取消預約,目前尚未知道為何會出現疫苗供不應求。

不過衛生及福利部上星期就曾經表示,可能是州政府對將會有多少疫苗正在運送途中有不設實際的預期。

