研究指新冠病毒在空氣不流通地方可傳播超過6英尺

【KTSF 江良慧報導】

拜登上任後，立即簽署多項行政命令，包括在聯邦建築物和場地內強制要戴口罩，他同時呼籲國民在未來一百天在公眾地方時都戴口罩，另外一項最新公佈的研究指出，新型肺炎病毒可以經空氣傳播，並可以在人說話後幾秒鐘內傳播超過6英尺。

英國劍橋大學和倫敦帝國學院的研究人員發現，在空氣不流通的空間內，新型肺炎病毒可以在幾秒鐘內傳播超過6英尺。

研究人員同時發現，感染了新型肺炎的人，說話30秒比短暫咳嗽發放更多的粒子，而這些粒子在一個細小和空氣不流通的空間，可以停留在空氣中和維持傳染力一小時之久。

研究人員認為，研究結果進一步印證了，保持空氣流通和戴口罩，是預防傳播新型肺炎的關鍵。

另一方面，要加快替美國人接種疫苗的工作遇上障礙，有多個州都表示，已經耗盡現有的疫苗，而數以萬計的人，在預約了接種第一劑疫苗後，又因此要取消預約，目前尚未知道為何會出現疫苗供不應求。

不過衛生及福利部上星期就曾經表示，可能是州政府對將會有多少疫苗正在運送途中有不設實際的預期。

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