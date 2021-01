【有線新聞】

特朗普總統在任內最後一日特赦73人,另為70人減刑,獲特赦的包括前白宮首席策略師班農。

67歲的班農曾經領導特朗普2016年的競選團隊,協助特朗普入主白宮,之後出任白宮首席策略師,但僅8個月就離職。

班農為興建美墨邊境圍牆,發起網上籌款,被指挪用捐款,去年涉嫌詐騙被捕。班農否認控罪。

特朗普未有如外界早前傳言,特赦自己、家人和私人律師朱利亞尼。

其他獲特赦的人,還有前共和黨籌款人布洛伊迪,他承認作為未經登記的外國代理人向政府游說。

