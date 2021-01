特朗普告別首都華盛頓 正式結束4年任期

【KTSF】

特朗普總統4年任期正式結束,他周三告別首都華盛頓,乘坐空軍一號前赴佛羅里達州海湖莊園。

他在馬利蘭州安德魯聯合軍事基地對支持者說︰「這僅是再見,我愛你們,我們會以某種形式回來。」

特朗普成為美國當代史中,首位拒絕出席接任總統就職典禮的離任總統,他也是美國史上首位兩度被國會彈劾的總統,他一直堅稱拜登偷去這次總統大選,但從沒提出實質證據,其言論也被指煽動支持者1月6日衝擊國會,事件造成5人死亡,包括一名國會警員。

特朗普拒絕參與任何象徵權力交接的傳統,包括沒有邀請拜登和他妻子到白宮共聚,但他有按慣例為拜登留下一則字條,特朗普發言人以尊重兩名總統的私隱為由,拒絕透露內容。

特朗普登機前對支持者說,他在任期中過了美好的4年,而且取得很多成就,包括任命多名保守派法官、成立太空部隊、成功研發新型肺炎疫苗等,他說希望下任政府不會加稅,如果真的發生,他說已警告大家。

他承認他領導的並非一個普通的政府,他向支持者稱會繼續為大家奮鬥,會繼續監察,繼續聆聽。

