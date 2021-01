史丹福大學不與廣東話課教授續約 大批師生聯署表不滿（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

史丹福大學打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約,引起大批師生不滿,他們發起聯署請願信,要求校方保留廣東話課程。

史丹福大學指,由於面對財政短缺,在即將來臨的秋季學年,將會停止跟200幾名教授和教職員續約,校內唯一廣東話課教授張錫莉博士(Dr. Sik Lee Dennig)是其中一人。

張博士是史丹福大學廣東話課創辦人,已經教授21年,她表示在去年10月收到校方通知,不會再和她續約,她的合約將會在今年8月尾屆滿,代表本秋季可能不會再授課。

張博士說︰「學生在12月時要求跟語言中心主任對話,因為好多細節我們不清楚,語言中心主任Elizabeth說,她不願意跟學生見面,史丹福大學為何對我們不尊重,不諮詢我們意見,事後又不肯答我們問題。」

她又表示,校方曾同她講,將來可能會以時薪聘請她,不過就沒有福利,張博士曾表明不願以時薪授課。

事件觸發大批師生不滿,有學生覺得校方這樣做等於取消了整個廣東話課程,有違校方多元文化的政策。

廣東話課學生陳建卓(Kenny Chang)說︰「張老師給機會我學粵語,幫我認識我自己的文化背景,廣東人在美國有很多歷史,張老師不單教語言,也介紹了很多豐富的歷史。」

有學生於是發起聯署請願,要求史丹福大學保留廣東話課程,其中一名發起人是2010年畢業的譚珍兒(Jamie Tam),她是灣區出生長大的華裔,小時候並不懂太多廣東話,考上史丹福大學後報讀了廣東話課。

譚珍兒說︰「時至今日,我覺得史丹福的廣東話課程改變了我一生,也幫助我認識香港的傳統文化,對我作為華裔美國人身份感到自豪,當我聽到張博士合約到期時,史丹福不續約,我覺得好心痛,因為張博士教授廣東話課程20幾年,影響了很多人,所以廣東話課程一定要繼續。」

聯署信目前至少3,300幾人簽署,信中的訴求包括,保證每個學期有至少4個廣東話班,以及必須聘請永久全職廣東話教授,提供公平薪酬和福利,長遠保留廣東話課程等。

史丹福大學校方沒有正面回應請願書訴求,只是表示,他們會繼續保留兩班廣東話課程,以時薪聘請教授,又指校內幾乎所有語言課程都要面臨縮班,以及停止跟一些教授續約,但聲稱不會完全取消任何語言課程。

