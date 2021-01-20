史丹福大學不與廣東話課教授續約 大批師生聯署表不滿（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

史丹福大學打算停止跟校內唯一的廣東話課教授續約，引起大批師生不滿，他們發起聯署請願信，要求校方保留廣東話課程。

史丹福大學指，由於面對財政短缺，在即將來臨的秋季學年，將會停止跟200幾名教授和教職員續約，校內唯一廣東話課教授張錫莉博士（Dr. Sik Lee Dennig）是其中一人。

張博士是史丹福大學廣東話課創辦人，已經教授21年，她表示在去年10月收到校方通知，不會再和她續約，她的合約將會在今年8月尾屆滿，代表本秋季可能不會再授課。

張博士說︰「學生在12月時要求跟語言中心主任對話，因為好多細節我們不清楚，語言中心主任Elizabeth說，她不願意跟學生見面，史丹福大學為何對我們不尊重，不諮詢我們意見，事後又不肯答我們問題。」

她又表示，校方曾同她講，將來可能會以時薪聘請她，不過就沒有福利，張博士曾表明不願以時薪授課。

事件觸發大批師生不滿，有學生覺得校方這樣做等於取消了整個廣東話課程，有違校方多元文化的政策。

廣東話課學生陳建卓（Kenny Chang）說︰「張老師給機會我學粵語，幫我認識我自己的文化背景，廣東人在美國有很多歷史，張老師不單教語言，也介紹了很多豐富的歷史。」

有學生於是發起聯署請願，要求史丹福大學保留廣東話課程，其中一名發起人是2010年畢業的譚珍兒（Jamie Tam），她是灣區出生長大的華裔，小時候並不懂太多廣東話，考上史丹福大學後報讀了廣東話課。

譚珍兒說︰「時至今日，我覺得史丹福的廣東話課程改變了我一生，也幫助我認識香港的傳統文化，對我作為華裔美國人身份感到自豪，當我聽到張博士合約到期時，史丹福不續約，我覺得好心痛，因為張博士教授廣東話課程20幾年，影響了很多人，所以廣東話課程一定要繼續。」

聯署信目前至少3,300幾人簽署，信中的訴求包括，保證每個學期有至少4個廣東話班，以及必須聘請永久全職廣東話教授，提供公平薪酬和福利，長遠保留廣東話課程等。

史丹福大學校方沒有正面回應請願書訴求，只是表示，他們會繼續保留兩班廣東話課程，以時薪聘請教授，又指校內幾乎所有語言課程都要面臨縮班，以及停止跟一些教授續約，但聲稱不會完全取消任何語言課程。

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