【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市府發送疫苗接種通知的網站周二正式啟用,第一天就有64,000人登記。

舊金山市民從周二起可以上網站SF.gov/vaccinenotify登記個人資料,如果符合新冠疫苗接種資格,會自動接到通知。

登記填寫的內容包括選擇聯絡方式、電郵或電話短信,還有工作、住址、健康狀況等個人相關資料。

市長布里德透露,網站開放第一天,就已經有64,000人登記,但目前疫苗供應量仍然有限,如果來自州和聯邦政府的疫苗供給充足,舊金山可以做到日均接種一萬劑疫苗。

另外Sutter、Kaiser和UCSF醫療機構,在各自的網站也都有疫苗接種登記網頁,民眾可以上網查看和預約。

