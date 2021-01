【KTSF 歐志洲報導】

北灣Santa Rosa一間服裝店發生一起戴口罩引起的襲擊事件。

位於Santa Rosa的Sonoma Outfitters服裝店週日發生一起戴口罩引起的襲擊事件,一名商店職員表示,看到一位進入商店的男子口罩沒有蓋住鼻子而提醒他,但是這名男子情緒失控,辱罵店員並動手,甚至向店員丟擲店內的瓶子。

警方表示,正在調查這起事件,再交由地檢處決定是否起訴該名男子。

