Santa Clara縣啟動網站讓公眾了解疫苗分發情況（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣至今接種的新冠疫苗還不到收到的疫苗總數一半,縣府現在啟動一個新網站,讓公眾可以追蹤了解南灣疫苗的分發及接種狀況。

在Santa Clara縣府的新冠疫苗新資訊網站http://sccfreevax.org顯示,有16家醫療機構有收到新冠疫苗,其中獲縣府直接分發疫苗的醫療機構共有11家,州府直接分發的有兩家,分別是Kaiser和Sutter醫療機構,其次還有聯邦政府直接分發的三家醫療機構或合作計劃。

縣衛生局局長Sara Cody表示,縣府周二收到本星期州府分發的29,350劑疫苗。

Cody醫生說︰「最基本的是,本縣每周收到一次疫苗,我們收到的疫苗通常是輝瑞和Moderna各一部分,而且通常是第一劑和第二劑各一部分。」

屬於聯邦直接分發疫苗的CVS和Walgreens藥房、印地安人醫療中心,以及Palo Alto退伍軍人,醫療系統則不受縣府呈報數據的約束,因此沒有疫苗的相關信息。

而未來7天,縣府將接受符合資格的民眾上網預約接種時間,也就是在1A和1B接種範圍,包括醫護人員、在長期護理機構的院友及員工、75歲或以上長者。

Cody醫生說︰「我們真的很想知道,這一劑疫苗都能對應一個病人的預約,這是最重要的,而不是只儲存在冰箱裡。」

縣府會每日更新這個疫苗追蹤數據網站,截至目前,縣府轄下的醫療系統共接種第一劑疫苗接近4萬劑,未來一星期,還將有27,000多名已經預約的人接種疫苗,如果疫苗供應量充足和穩定,縣府的目標是日均可以接種6千劑。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。