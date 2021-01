蓬佩奧指中國對新疆維族政策違反人道 形容為種族滅絕

【KTSF】

美國國務卿蓬佩奧周二表示,中國對新疆維吾爾族的政策屬違反人道罪行,更形容為種族滅絕。

政府換屆前一日,即將卸任的國務卿蓬佩奧發表聲明批評,中國最少自2017年3月開始壓制新疆維吾爾及其他少數民族,對他們施行種族滅絕和違反人道的政策,包括大規模關押上百萬人、嚴重剝奪人身自由、強制再教育並虐待、強制絕育及強迫勞動、嚴格限制宗教和信仰自由、言論自由和活動自由。

他指出,中國對新疆維吾爾人的種族滅絕仍然持續。

蓬佩奧要求中國立即釋放所有被非法拘押的人士,保障少數族裔的移居和旅遊自由,蓬佩奧亦呼籲國際及相關司法組織與美國一起,針對中國的行為追究中國的責任。

特朗普政府已對參與鎮壓的中共機構與高層官員實施一連串制裁。

國會於去年12月通過法案,要求政府在90天內確定中國在新疆對穆斯林的所作所為是否構成「反人類罪」或「種族滅絕罪」。

候任總統拜登在大選前也表示,中國新疆地區有發生種族滅絕行為,拜登的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)也認同蓬佩奧的決定,並認為特朗普政府對中國採取強硬政策是正確的做法,但他周二向國會參議院作證時也表示,美國勝過中國,美國將會保持全球強權的地位,但也會恢復與世界合作,以應對疫情及氣候變化等議題。

布林肯說︰「我們會同世界打交道,不按從前而根據現在一個國族主義冒起的世界,民主倒退,升高的敵對來自中國俄國與其他威權國家,日益威脅一個穩定開放的國際制度,一場科技革命重新塑造我們生活的各方面,尤其是網絡空間。」

