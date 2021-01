【KTSF】

舊金山(三藩市)交通局和市參事華頌善(Shamann Walton)宣佈,穿梭灣景區到市中心的15號Muni巴士線服務,即將在本周六啟用。

華頌善︰「舊金山南部的居民,花了很長時間爭取充足可靠的公共交通工具,去到達舊金山其他區,恢復15號巴士線,不單只是加一條巴士線,而是要修補對非洲裔、拉美裔、和亞裔社區的損害。」

15號Bayview Hunters Point Express將會在本周六通車,逢星期一至五服務時間早上5點至晚上10點,每十分鐘一班車,周末時間早上8點至晚上10點。

另外,舊金山交通局都計劃恢復27號、8AX號、55號等經過訪谷區和Dogpatch區的巴士線,以及T-line三街輕鐵線,受疫情影響,當局一度關閉多條巴士線,最近陸續恢復這些線路。

