麥康尼首次將國會衝突予頭指向特朗普

1月6日國會大樓衝突事件發生後,國會參議院周二復會,並即將審議眾議院以煽動叛亂控罪彈劾總統特朗普的議案,共和黨籍的麥康尼首次將事件矛頭指向特朗普。

麥康尼說︰「暴徒聽信謊言,他們是由總統和其他勢力人士煽動。」

麥康尼未有透露他是否會將特朗普定罪,參議院多名共和黨籍資深議員也拒絕透露,1月6日國會大樓的衝突,他們是否會考慮將特朗普定罪,只是暗示特朗普的政治前途將會落在共和黨人的手上。

多名共和黨人聲稱,他們保持開放態度,日後是否有17名共和黨人加入50名民主黨人的陣營,將特朗普定罪,現時是言之過早。

共和黨人最終會如何投票,就要視乎多個因素包括,眾議院民主黨人對彈劾案的力度、特朗普團隊的辯護,以及屆時國家的情緒等。

