麥康尼首次將國會衝突予頭指向特朗普

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1月6日國會大樓衝突事件發生後，國會參議院周二復會，並即將審議眾議院以煽動叛亂控罪彈劾總統特朗普的議案，共和黨籍的麥康尼首次將事件矛頭指向特朗普。

麥康尼說︰「暴徒聽信謊言，他們是由總統和其他勢力人士煽動。」

麥康尼未有透露他是否會將特朗普定罪，參議院多名共和黨籍資深議員也拒絕透露，1月6日國會大樓的衝突，他們是否會考慮將特朗普定罪，只是暗示特朗普的政治前途將會落在共和黨人的手上。

多名共和黨人聲稱，他們保持開放態度，日後是否有17名共和黨人加入50名民主黨人的陣營，將特朗普定罪，現時是言之過早。

共和黨人最終會如何投票，就要視乎多個因素包括，眾議院民主黨人對彈劾案的力度、特朗普團隊的辯護，以及屆時國家的情緒等。

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