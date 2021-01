中國外交部宣布制裁蓬佩奧等28名美國人

【有線新聞】

拜登一就職,中國反制美國,制裁剛卸任的美國前國務卿蓬佩奧等28人。

拜登宣誓就任之際,中國外交部凌晨宣布,制裁多個美國前朝特朗普政府的官員,包括國務卿蓬佩奧、國家安全顧問奧布萊恩、白宮貿易顧問納瓦羅。

多個被制的人都處理過台灣事務,包括國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉,曾經訪台的衛生部長阿扎、國務次卿克拉奇。

美國駐聯合國大使克拉夫特,她曾與蔡英文視像對話,亦在聯合國大會拍片支持台灣。另外還有博爾頓、班農等。

外交部表示,他們和其家屬被禁止入境內地、香港和澳門,關聯企業、機構也已被限制與中國做生意。

批評美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨,策劃、推動實施一系列瘋狂行徑,嚴重干涉中國內政、損害中國利益,破壞中美關係。

中方強調捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

