拜登宣誓就任第46任總統 賀錦麗創多項歷史

拜登周三在東岸時間中午,正式宣誓就任美國第46任總統,其搭擋賀錦麗也宣誓就任副總統,成為美國首位女性、非裔和南亞裔出任副總統,創下多項歷史。

拜登的宣誓就任儀式是由聯邦最高法院首席大法官John Roberts主持,拜登宣誓使用的聖經是家傳之寶,可追溯至1893年,拜登於2009年和2013年宣誓就任副總統時,也是使用這本聖經。

拜登在宣誓就任後發表演說,主題是團結國家,他說民主取得勝利,民主很寶貴,也很脆弱,他呼籲沒有投票給他的人給他一個機會,聽聽他要說的話。

他呼籲國民放下歧見,嘗試聆聽對方的聲音,了解對放的想法,只有國家團結,美國才可以壯大。

離任的特朗普並沒有出席拜登的就職典禮,他稍早搭乘空軍一號離開華府到佛羅里達州,離任的副總統彭斯則有出席就職典禮,前總統克林頓、小布殊和奧巴馬也有現身。

