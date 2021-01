拜登上任首天簽15項行政命令 涵蓋能源氣候移民等議題

【KTSF 張麗月報導】

在保衛森嚴、全城軍隊嚴密戒備以及疫情下,拜登周三早上在首都華盛頓,順利宣誓為第46任美國總統,禮成之後,拜登隨即展開工作,開始簽署15項行政命令,涵蓋能源、氣候和移民等議題。

新任總統拜登周三正式入主白宮,拜登早上首先在阿靈頓國家墓地向無名英雄紀念碑獻上花圈,白宮內外也清潔裝修一番,掛上新的照片,以迎接這位新主人。

早上宣誓禮成之後,拜登隨即在國會的總統室簽署3份文件指令,涵蓋總統就職日和內閣官員提名人選等。

根據傳統,國會領袖也向正副總統致送禮物。

聯邦眾議院議長普洛西說︰「我很榮幸將你宣誓時飄揚的國旗送給你。」

拜登也透過官方的總統帳戶,發出第一個推文表示,當處理所面對的危機時,就不要浪費時間,所以今天他走入白宮橢圓形辦公室馬上工作,採取果斷行動,立即為美國家庭紓困。

拜登在就職典禮上承諾為國家揭開新一頁,並呼籲全國團結一致。

拜登說︰「團結就可以做大事。」

拜登隨後簽署15項行政命令,涵蓋疫情、氣候變化、啟動美國重新加入巴黎氣候協定、廢除特普政府簽發備受爭議的Keystone輸油管許可證、取消對一些伊斯蘭國家的旅遊禁制、下令在所有聯邦建築物和土地上配戴口罩和保持社交距離,以及停止調配部份聯邦撥款在美墨邊界興建圍牆等。

78歲的拜登是歷任總統之中年紀最大,比當年列根總統離任時的77歲還要高齡。

至於賀錦麗就成為第一位女性,以及第一位非洲及亞洲裔擔任副總統。

版權所有,不得轉載。