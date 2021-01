拜登政府上場外交政策改變備受關注

【有線新聞】

拜登上台後美國未來外交政策會否改頭換面,備受關注。多位內閣提名人選,提到要強硬應對中國。

拜登政府將保留和推翻特朗普政府哪些政策,是周四參議院提名聽證會焦點。

國務卿人選布林肯承諾繼續強硬的對華立場:「說到中國,毋庸置疑,中國是對美國構成最大挑戰的國家,我認同特朗普對中國的強硬立場,但多個範疇的落實手法則不同意。」

布林肯指將修補與盟友關係,不能任由中國制定國際慣例,操控國際組織,將檢討對在香港美國機構和企業的立場,並研究立法收留,為民主發聲而被迫離開的香港人。

台灣議題上,會確保對方有能力自我防衛,但將檢討今個月才撤銷的美台交流限制。

至於現屆政府最新,把中方對新疆維吾爾人的種種措施,定義作「種族滅絕」,布林肯說沒有異議。

下任防長和財長人選,奥斯汀和耶倫亦同樣表明,要重點應對中國,奥斯汀說:「我視中國為國防部日益嚴峻的挑戰。」

耶倫則說:「我們必須對付中國的霸凌、不公、非法行為,準備以一切手段應對。」

過去四年美國外交政策改變翻天覆地,布林肯說全部均會重新檢視。

伊朗在拜登就職前夕,促請美國重返核協議,形容要刷走雙方關係過去4年的污點,決定權在拜登政府手中。

有分析認為,經歷特朗普四年施政令美國外交難走回頭路,一來衝突國會事件,打擊美國的領導民主的形象,加上美國撕裂,在議事程序上牽制拜登外交政策,亦為拜登治下的美國,重塑世界領袖角色增添難度。

