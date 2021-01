北灣Vacaville市警局遭示威者塗鴉刑毀

【KTSF】

北灣Vacaville市周日晚發生蓄意破壞事件,一群參加示威活動的人士在警察局和市府大樓噴漆和塗鴉,並打碎部分玻璃門窗,警方尚未拘捕任何人。

A crowd of protestors vandalized the Vacaville Police Department and other parts of City Hall around 5:30 Sunday night,… Posted by Vacaville Police Department on Sunday, January 17, 2021

Vacaville警方表示,周日傍晚5點半左右,有40到50名示威者從Andrews公園遊行至市政府區域,期間有目擊者看到示威者在市中心附近的橋上噴塗鴨和標記,抵達市政府後,示威者又在市府建築,包括警察局外面噴塗鴨,主要都是反政府、反警察的字句和標誌,有部分玻璃門窗

甚至被示威者打爛,估計損失達3萬元。

警方發聲明表示,當局尊重和平示威,但是破壞事件不能接受,在紀念馬丁路德金博士之際,要求社區反思金博士的理想,任何示威活動都應保持和平,警方仍在繼續調查這起事件。

