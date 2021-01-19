預測美國新冠病毒死亡人數至2月升至50萬

【KTSF 江良慧報導】

美國累計突破2400萬人確診，死亡人數也逼近40萬，而即將上任的聯邦疾控中心（CDC）新總監預計到下月中，美國的染疫死亡人數可能會高達50萬。

繼Pfizer的疫苗後，Moderna疫苗的第二劑也開始發放，不過接種的速度還是不夠快，截至上週五，從開始發放疫苗超過一個月後，美國只有160萬人打足兩針，不足總人口的0.5%。

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner：「我們有2000萬劑還未打進手臂內。」

獲拜登提名出任CDC總監的Rochelle Walensky說︰「供應出現樽頸，我們就會去應對。」

在洛杉磯，道奇球場停車場如今成為大型接種疫苗場地。

洛杉磯縣消防員David Ortiz說︰「超現實、超現實，就像你每天都從噩夢驚醒，我們在嘗試減慢增幅。」

目前全國確診中六成個案都是在大選後記錄到，不過再看看這地圖，兩星期前，紅色的州份平均病例在攀升，今天這些綠色的州份平均病例在下降，住院的人數也在下降，若能持續就有希望，不過部分地區已開始放寬限制。

北達科他州州長Doug Burgum說︰「我們盡用彈性和權力，讓全州的口罩令到期。」

但一種傳染性更高的變種病毒可能會拖慢疫情改善。

前FDA局長Scott Gottlieb說︰「對抗這新變種的唯一後盾，就是到時我們有很多感染個案，人口中很多人會有免疫力，而且我們有更多人接種了疫苗，但這確實改變了等式。」

有預測模型顯示，美國的新型肺炎死亡人數到2月中會高達50萬人。

CNN有線新聞台醫療分析師Leana Wen醫生說︰「要是我們有一個全國計劃，在過去10個月就有極大的差別。」

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