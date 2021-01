預測美國新冠病毒死亡人數至2月升至50萬

【KTSF 江良慧報導】

美國累計突破2400萬人確診,死亡人數也逼近40萬,而即將上任的聯邦疾控中心(CDC)新總監預計到下月中,美國的染疫死亡人數可能會高達50萬。

繼Pfizer的疫苗後,Moderna疫苗的第二劑也開始發放,不過接種的速度還是不夠快,截至上週五,從開始發放疫苗超過一個月後,美國只有160萬人打足兩針,不足總人口的0.5%。

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner:「我們有2000萬劑還未打進手臂內。」

獲拜登提名出任CDC總監的Rochelle Walensky說︰「供應出現樽頸,我們就會去應對。」

在洛杉磯,道奇球場停車場如今成為大型接種疫苗場地。

洛杉磯縣消防員David Ortiz說︰「超現實、超現實,就像你每天都從噩夢驚醒,我們在嘗試減慢增幅。」

目前全國確診中六成個案都是在大選後記錄到,不過再看看這地圖,兩星期前,紅色的州份平均病例在攀升,今天這些綠色的州份平均病例在下降,住院的人數也在下降,若能持續就有希望,不過部分地區已開始放寬限制。

北達科他州州長Doug Burgum說︰「我們盡用彈性和權力,讓全州的口罩令到期。」

但一種傳染性更高的變種病毒可能會拖慢疫情改善。

前FDA局長Scott Gottlieb說︰「對抗這新變種的唯一後盾,就是到時我們有很多感染個案,人口中很多人會有免疫力,而且我們有更多人接種了疫苗,但這確實改變了等式。」

有預測模型顯示,美國的新型肺炎死亡人數到2月中會高達50萬人。

CNN有線新聞台醫療分析師Leana Wen醫生說︰「要是我們有一個全國計劃,在過去10個月就有極大的差別。」

